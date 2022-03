Ukraińcy pomagają... Ukraińcom. Odwiedzają łódzki oddział PCK

Rolę tłumacza pełni też Tatiana, która od 2014 roku mieszka w Polsce i dobrze zna język. Ola i Tamara w Łodzi są dopiero od pięciu dni. Przyjechały z Czernihowa, jednego z tych ukraińskich miast, gdzie toczą się największe walki. Miasto położone jest blisko granicy ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej.

- Rano usłyszeliśmy bomby i niemal tak jak staliśmy wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy w stronę granicy z Polską – opowiada Ola. - Wzięliśmy trzy psy, dwa koty i królika. Do Polski przyjechałam z trójką dzieci – dwiema córkami i synem. Mają 13, 14 i 20 lat. Syn z mężem zostali w okolicach Lwowa. Nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy. Choć męża do wojska nie wezmą, bo jest chory. Teraz w drodze do Polski jest też moja mama.