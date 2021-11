Trzy podziemne przystanki w trakcie budowy. Katarzyna drąży tunel do Łodzi Polesie

Prace przy budowie tunelu średnicowego i trzech podziemnych przystanków kolejowych nie zwalniają. Usuwana jest nawierzchnia ulicy Zielonej po wschodniej stronie alei Kościuszki, gdzie pojawi się wykop związany z budową podziemnego przystanku Łódź Śródmieście. Po stronie zachodniej wykop taki już jest i od kilku tygodni trwa betonowanie ścian szczelinowych. Teraz prace takie ruszą także na fragmencie ul. Zielonej położonym bliżej u. Piotrkowskiej.

Najbardziej zaawansowana jest budowa przystanku Łódź Polesie zlokalizowanym w rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego w okolicach Manufaktury. Widać tu już betonową konstrukcję obiektu, gotowa jest płyta pośrednia i rozpoczęto prace przy płycie dennej. W kierunku tej stacji zmierza maszyna drążąca o imieniu Katarzyna, która wystartowała z komory na ul. Odolanowskiej.

Buduje ona tunel o średnicy o około 13 metrów, w którym zostanie wykorzystane ok. 13,5 tys. betonowych tubingów, stanowiących osłonę tunelu i montowanych od razu podczas drążenia. Kiedy Katarzyna dobrnie do Łodzi Polesie, przewierci się przez wybetonowane w ziemi ściany szczelinowe wprowadzając tym samym tunel do komory podziemnego przystanku.