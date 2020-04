Trwa ostatni etap przebudowy ul. Rokicińskiej w Łodzi. Koniec prac w lipcu. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł

Na całej długości ul. Rokicińskiej ułożona jest nawierzchnia nowej drogi. Przebudowa ulicy ma zostać ukończona w wakacje.

- Prace przy przebudowie ul. Rokicińskiej idą pełną parą. Przed świętami wykonawca ułożył na całej długości pierwszą warstwę asfaltu i pracuje obecnie przy skrzyżowaniu z ulicą Wieńcową, oraz budowane są chodniki, zjazdy do posesji i drogi rowerowe. Po zrealizowaniu tych prac, układane będą kolejne warstwy asfaltu. Nową drogą pojedziemy w wakacje. – informuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Prace na pierwszym odcinku od Malowniczej do Gajcego zostały technicznie zakończone. W ostatnim okresie, jako dodatkowe zadanie, została wykonana droga rowerowa po północnej stronie od autostrady do Malowniczej, oraz przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu z ul. Józefiaka.

Natomiast największy front robót prowadzony jest teraz na odcinku od Gajcego do granicy miasta. Tu już w zeszłym roku wykonano w pierwszej kolejności przejazdy kolejowe, oraz nawierzchnię i chodniki od Gajcego do pierwszego przejazdu kolejowego. Następnie na dalszym odcinku połówkowo pracowano przy budowie nowych jezdni. Wykonane zostały chodniki po stronie północnej, wraz z drogą rowerową, na której w ostatnim czasie układano ostatnią warstwę asfaltu. Po wykonaniu prac na stronie prawej patrząc do centrum, przystąpiono do przebudowy drugiej połowy jezdni. Po wykonaniu nowej podbudowy i krawężników ułożona została pierwsza warstwa asfaltu. Również po tej stronie wykonano już połowę chodników.