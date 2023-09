Tragedia na meczu w Buczku! Zasłabł piłkarz, śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

- Okołu 39 minuty jeden z piłkarzy drużyny gości nagle upadł - relacjonuje Łukasz Mielczarek, sternik klubu z Buczku. - Natychmiast piłkarze, kto tylko potrafił, zaczęli go reanimować, z Łasku przyjechała karetka pogotowia, ale zawezwaliśmy także śmigłowiec LPR, który zabrał go do szpitala w Bełchatowie.