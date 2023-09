Terytorialsi z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli desant na polu pod Zgierzem ZDJĘCIA, FILM

Dwutygodniowe teoretyczne i praktyczne szkolenie WOT odbywa się raz w roku. Terytorialsi dostają wtedy w pracy urlop bezpłatny, ale otrzymują uposażenie.

Terytorialsi z Łodzi w coraz większym stopniu uczestniczą we wspólnych szkoleniach z żołnierzami wojsk operacyjnych, co w znacznych stopniu przyczynia się do nawiązania współpracy w szerszym aspekcie, wymiany doświadczeń, współdziałania a finalnie przekłada się na wzrost zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP- informuje Małgorzata Glińska, rzeczniczka 9 ŁBOT.