Te osoby do sanatorium pojadą za darmo. Zobacz, kto może liczyć na skierowanie do sanatorium i darmowy pobyt Tomasz Jabłoński

Osoby, które chcą za darmo pojechać do sanatorium, muszą otrzymać stosowne skierowanie do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie na NFZ do sanatorium wystawia lekarz rodzinny. Wypełniony przez lekarza wniosek należy dostarczyć do wojewódzkiego oddziału NFZ.