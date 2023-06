Przed wyjazdem na wakacje warto odwiedzić z dzieckiem dentystę lub dentobus. Można to zrobić bezpłatnie w ramach NFZ

Bolący ząb potrafi zepsuć cały wakacyjny wyjazd. Dlatego przed rozpoczęciem wypoczynku warto wybrać się z dzieckiem do stomatologa. Można to zrobić bezpłatnie na NFZ.

Próchnica zębów u dzieci. Skąd się bierze i jak z nią walczyć?

Próchnica zębów to problem zdecydowanej większości polskich dzieci. Często atakuje natychmiast po pojawieniu się pierwszych ząbków. Między 2 a 3 rokiem życia próchnicę ma już od co drugie lub co trzecie dziecko. Między szóstym a siódmym rokiem życia mają ją już niemal wszyscy. Próchnicę wywołują osiadające na zębach bakterie, które rozkładają zjadane węglowodany. Tworzy się z niego kwas, który niszczy najpierw szkliwo nazębne, a później cały ząb. Bakteriami wywołującymi próchnicę dziecko zarażają najczęściej rodzice – wkładając mu do buzi oblizany smoczek lub jedząc jedną łyżeczką.

Nieleczona próchnica ma wiele konsekwencji, a możliwy ból zęba jest tylko jedną z nich. Próchnica może powodować także: konieczność wyrywania zębów, gorszy rozwój dziecka, a nawet zwiększenie ryzyka chorób serca, nerek i trzustki w przyszłości. Dlatego próchnicy najlepiej zapobiegać, a jeśli się pojawi – koniecznie leczyć.

Stomatolog na NFZ. Jakie leczenie przysługuje dziecku?

Bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci i dorosłych można uzyskać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Co ważne, do stomatologa nie jest potrzebne skierowanie. Dzieciom NFZ refunduje m. in. badanie stomatologiczne wraz z instruktażem mycia zębów co roku, a także leczenie zębów, w tym kanałowe. W gabinetach pracujących na NFZ nie stosuje się już amalgamatów. Wszystkie plomby używane obecnie są białe.

Dzieci i młodzież mają też prawo do innych zabiegów m. in. zabezpieczenia lakiem szczelinowym bruzd wybranych zębów, lakierowania zębów stałych czy leczenia chorób przyzębia. Dzieciom do 12. roku życia przysługuje też refundacja leczenia ortodontycznego ruchomym aparatem nazębnym, kolejny rok mogą przychodzić na jego kontrole.

Anna Leder z ŁOW NFZ zachęca do korzystania z tych możliwości. - Regularne wizyty u stomatologa z dzieckiem to inwestycja w jego przyszłość, własne zdrowe zęby dodają pewności siebie w kontaktach zawodowych i towarzyskich – podkreśla. Listę gabinetów mających umowę z NFZ można znaleźć na stronie internetowej "Gdzie Się Leczyć gsl.nfz.gov.pl lub pod numerem Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590. Sympatyczny i kolorowy dentobus ma zachęcać małych pacjentów do badania Materiały prasowe NFZ

Dentobus w regionie łódzkim. Gdzie ma postoje?

W mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do gabinetu jest trudniejszy, z pomocą przychodzi dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Bezpłatnie na NFZ mogą z niego korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia.

Dentobus pojawi się już w piątek (2 czerwca) w Łodzi przy ul. Blacharskiej 21. Od godz. 8 do 14 będzie czekał przy Przedszkolu Miejskim nr 176. Dentobus będzie można też spotkać w trzy najbliższe czwartki: 8, 15 i 22 czerwca w godz. 8-14 w Wolborzu (pow. piotrkowski), koło szkoły podstawowej przy ul. Modrzewskiego 105. Pełen rozkład przystanków dentobusu można zawsze znaleźć na stronie internetowej: pacjent.gov.pl/zapobiegaj/leczenie-w-dentobusie Dentobus nie przerywa pracy wraz z końcem roku szkolnego. Już w sobotę (24 czerwca) w godz. 17.30-22 można będzie go spotkać w Borysewie przy ZOO Safari. Dentobus pojawiać się będzie latem na różnych imprezach, czeka też na zaproszenia od organizatorów wydarzeń, kolonii czy obozów – może podjechać w dowolne miejsce w regionie.

Profilaktyka próchnicy. Higiena jamy ustnej i dieta

W walce z próchnicą u dzieci niezwykle ważna jest stosowana od urodzenia profilaktyka. Oprócz pilnowania, by nie dzielić z niemowlakiem sztućców i nie oblizywać jego smoczka, ważne jest oczyszczanie mu dziąseł gazą, specjalną szczoteczką lub naparstkiem. Od czasu wyrżnięcia się ząbków konieczne jest szczotkowanie ich szczoteczką dziecięcą, a później także nicią dentystyczną.

Pierwszą kontrolę u stomatologa warto przeprowadzić już w szóstym miesiącu życia dziecka i później powtarzać. U starszych dzieci ważna jest właściwa dieta. Unikanie słodyczy, zastąpienie słodzonych napojów gazowanych wodą to podstawy walki z próchnicą. Warto też być ostrożnym z sokami owocowymi i podawać je dopiero dzieciom starszym niż rok i ograniczać. Soki i inne kwaśne produkty dobrze jest też podawać w czasie posiłków, co ułatwi neutralizację kwastów. Warto też wprowadzić do diety pokarmy twarde, wymagające żucia i gryzienia, a także dawać dziecku pięć posiłków w odstępach co dwie, trzy godziny.