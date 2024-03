Szkolenie psów służących w garnizonie łódzkiej policji odbyło się w Łodzi ZDJĘCIA

- Czworonożni funkcjonariusze wpatrzeni w swoich przewodników cierpliwie wyczekują wydawanych komend. Jeśli pies podczas interwencji jest blisko swojego przewodnika są to komendy głosowe, kiedy ze względu na okoliczności dzieli ich duża odległość, świetnie odczytuje komendy przekazywane przez przewodnika gestami. To wzajemne zaufanie, porozumienie gwarantują powodzenie podczas akcji. W szkoleniu trudną rolę mają także pozoranci, którzy przechodzą wcześniej kurs przygotowujący do takich działań. Pościg z kagańcem i bez, pokonanie kładki, ściany, wchodzenie po drabinie, to zadania, które perfekcyjnie podejmują policyjne psy służbowe. Potrafią także powściągnąć ciekawość i zachować spokój wobec innych psów znajdujących się w ich otoczeniu. Komendy głosowe wydawane przez przewodników odgadują bezbłędnie, dostosowując do polecenia. Komenda ,,Wąchaj!”- daje psu polecenie szukania osoby zaginionej. A na hasło ,,Szukaj!” – czworonożny funkcjonariusz szuka sprawcy przestępstwa – relacjonuje łódzka policja.