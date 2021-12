Szczekający aktor do zadań specjalnych, czyli siedem wcieleń "Komisarza Aleksa"

Energiczny, wesoły, chętny do pracy i do zabawy – takie cechy musi mieć pies, żeby mógł grać w serialu główną rolę. Musi też szybko się uczyć i chętnie powtarzać swoje zadania. O tym jak trudno takiego psa znaleźć dobrze wiedzą Beata i Andrzej Krzemińscy, trenerzy zwierząt do seriali i filmów, którzy wielokrotnie zjechali cały kraj w poszukiwaniu idealnego czworonoga. Ukoronowaniem ich wysiłków jest efekt jaki możemy oglądać na ekranie: pies, który ustawia piramidę z pudeł, wyskakuje przez okno, siada na fotelu, wyciąga kanapki z szuflady, robi zakupy lub odbiera telefon. Komisarz Alex potrafi rzeczy nieprawdopodobne i dlatego widzowie TVP chcą go oglądać w kolejnych sezonach już od jedenastu lat.

I to jest z jednej strony radość, a z drugiej ogromne obciążenie dla nas, bo takich psów jest niewiele, a kiedy już takiego mamy to się boimy tego, że zachoruje i nie będzie mógł grać – mówi Beata Krzemińska. - Z tego też powodu zdecydowaliśmy się po raz pierwszy wziąć dwa szczeniaki i wychować je od początku na aktorów.