Światowy Dzień Ubogich. Przed łódzką katedrą potrzebujący mogli zjeść ciepły posiłek, dostać ubrania i przebadać się

Wcześniej w bazylice ks. abp Grzegorz Ryś odprawił mszę z udziałem podopiecznych i przedstawicieli organizacji, które na co dzień pomagają ubogim. Podczas nabożeństwa mówił, że miłosierdzie jest jednym z fundamentów kościoła.

- Jałmużna nigdy nie jest czynem sprawiedliwości - tłumaczył metropolita łódzki. - Ta polega na tym, że mogę dać z tego, co mi zbywa, temu, komu się należy, kto na to zasługuje. Mnie to zasadniczo niewiele kosztuje. A jałmużna owszem. Ona jest wtedy, gdy przekraczam te proporcje wyznaczane przez sprawiedliwość wymienną. Wtedy możemy mówić o miłosierdziu.