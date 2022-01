Świąteczne choinki trafią do kompostowni, można je także podarować

Na Polesiu i Górnej odbędzie się to 29 stycznia, na Bałutach 15 stycznia, na Widzewie 27 stycznia, na Śródmieściu 22 stycznia. Ostatnie zbiórki sypiących się drzewek zaplanowano w kolejnym miesiącu - na Polesiu i Górnej 5 lutego, na Śródmieściu 10 lutego. Natomiast świerki czy jodły w donicach można przekazać do soboty 22 stycznia Ogrodowi Botanicznemu przy ul. Retkińskiej 39/56 i Leśnictwu Miejskiemu przy ul. Łagiewnickiej 305 (zostawia się je w oznaczonym miejscu). Dotychczas do „botanika” trafiło kilkanaście sztuk. Po ocenie kondycji iglaki mają być posadzone na miejskich terenach zielonych. Zbiórkę drzewek w donicach rozpoczęło wczoraj Centrum Handlowe „Tulipan” przy al. Piłsudskiego 94. Choinki są przyjmowane do 22 stycznia w godz. 10 - 20. Drzewka dobrze ukorzenione chętnie przyjmie Szkoła Podstawowa nr 70, która zazieleni nimi swój teren.