Studniówka II LO w Łodzi. Maturzyści bawili się w restauracji Dwór Artusa ZDJĘCIA

Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Kolejny weekend studniówkowy. Po przerwie spowodowanej feriami uczniowie klas maturalnych znów bawią się na studniówkowych balach.

W Dworze Artusa gościli uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi. Chwilę po godzinie 20 zabrzmiał polonez, którym maturzyści zachwycili radę pedagogiczną i rodziców. Po udanym tańcu wszyscy zasłużyli na lampkę szampana.

- I jest to jedyny moment, kiedy można się napić z dyrektorem - żartował Dariusz Jędrasiak, dyrektor II LO w Łodzi. - Życzę wszystkim, by matura poszła Wam tak samo gładko, jak polonez, którego przed chwilą zatańczyliście. Teraz wznieśmy symboliczny toast i bawcie się!

Gościem specjalnym na studniówce II LO była dyrektor Jadwiga Ochocka, które niedawno, po wielu latach pracy z młodzieżą, odeszła na emeryturę.

- Na emeryturze jest fajnie, ale przyznam, że bardzo mi Was brakuje - mówiła do młodzieży. - Trzymam kciuki za egzamin i oczywiście, by wszystko poszło zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tradycyjnie założyłam też dziś czerwoną podwiązkę.

Zabawa trwała do białego rana.