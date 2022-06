Spycimierskie Boże Ciało 2022. Na powitanie dekoracje, będą zmiany w ruchu ZDJĘCIA, MAPY

Jak przypomina Urząd Miasta w Uniejowie, tegoroczne Spycimierskie Boże Ciało będzie pierwszą uroczystością od czasu wpisu tradycji na światową listę UNESCO w grudniu 2021 r. - Kwietne dywany tworzone misternie przez mieszkańców parafii są nie tylko zachwycić przybywających na uroczystość wiernych oraz turystów, ale mogą stanowić również źródło inspiracji do tworzenia innych projektów. Przykładem takiego działania są dekoracje zapraszające na Spycimierskie Boże Ciało, które stanęły przy drodze prowadzącej do miejscowości. Dekoracje wykonane przez p. Bognę Stępień z Zagrody Plastycznej metodą makramy, wykonane zostały z kolorowych sznurków, włóczek i poliakrylu. Inspirację do stworzenia dekoracji stanowiły motywy przewijające się we wzorach kwietnych dywanów układanych przez spycimierskich parafian.