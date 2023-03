Spotkanie z podróżnikiem Michałem Leksińskim w EC1, czyli jak realizować pasje i pomagać dzieciom

Michał Leksiński: Nie ma przeszkód nie do pokonania

Podróżnik Michał Leksiński, jeden z ambasadorów Fundacji Happy Kids, jest na to idealnym przykładem. Już od lat łączy swoją pasję z pomaganiem dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids. Owocem jego współpracy z Organizacją jest właśnie projekt „7 Happy Summits”, który zakłada zdobycie przez Michała Korony Ziemi w wersji rozszerzonej – czyli 9 najwyższych gór wszystkich kontynentów. Zapytany o to na jakim etapie realizacji projektu się znajduje mówi tak:

- Do tej pory udało nam się zdobyć siedem szczytów, do dopełnienia korony pozostały już tylko dwa – Mount Everest w Azji i Denali w Ameryce Północnej. Najnowszym osiągnięciem stał się Masyw Vinsona na Antarktydzie, o którym z największą przyjemnością opowiem na poniedziałkowym spotkaniu w łódzkim EC1. Każde kolejne osiągnięcie to dla mnie niesamowite przeżycie i radość, że robiąc to, co kocham mogę pomagać dzieciom, które tej pomocy naprawdę potrzebują – podkreśla Michał Leksiński.