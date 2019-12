Smutna wiadomość i żałoba w ŁKS. Były prezes ŁKS nie żyje

W wieku 77 lat odszedł od nas Andrzej Stronias, były wiceprezes ŁKS do spraw sportowych.

Informację o śmierci zasłużonego działacza przekazał nam Marek Łopiński. Był kierownikiem drużyny ŁKS w czasach, kiedy Ireneusz Mintus i Andrzej Stronias zarządzali ŁKS. Było to na początku lat dziewięćdziesiątych. Po transformacji ustrojowej prezes Andrzej Stronias wprowadzał do ŁKS nowe, nowoczesne zasady zarządzania klubem. Był biznesmenem i jednocześnie wspierał ŁKS finansowo. Stworzył podwaliny pod przyjście do ŁKS Antoniego Ptaka, co w 1998 roku skutkowało zdobyciem tytułu mistrza Polski.