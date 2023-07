Ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Trwają ostatnie przygotowania. Gdzie? Kiedy? Jaką suknię wybrała panna młoda? ZDJĘCIA, FILM

Sezon weselny w pełni. Letnie miesiące to najlepszy czas, by młodzi powiedzieli sobie „tak”, ale ten wyjątkowy dzień poprzedzają zawsze intensywne przygotowania, wiedzą coś o tym Iwona i Gerard, jedyna para, która poznała się w "Sanatorium miłości". Do ślubu 64-latki i 83-latka został dokładnie miesiąc, wielka uroczystość już 5 sierpnia. Parę odwiedziliśmy w domu Iwony pod Radomskiem. Tam razem opowiedzieli nam do ostatnich przygotowaniach do uroczystości oraz uchylili rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądał ślub i wesele.

Przygotowania zaczęły się już rok temu, zaczęliśmy od zamówienia sali. Udało nam się zabukować salę na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Niepołomice pokochałam jak swoje miasto, jest piękne klimatyczne miasteczko i sam zamek też stwarza dodatkowo piękną oprawę – mówi Iwona Mazurkiewicz, uczestniczka drugiej edycji „Sanatorium miłości”, narzeczona Gerarda. - Uroczystość zaślubin będziemy celebrować z naszymi najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi. Liczymy na około 70-80 osób. Myślę, że dla każdego będzie to również ważne przeżycie, jak dla nas.