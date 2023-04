Skandal w Łodzi. Wandale oblali farbą i zbezcześcili pomnik Jana Pawła II!

Na miejscu pojawiła się straż miejska i policja.

- To jest nie do pomyślenia, by działy się takie rzeczy - mówią zgromadzeni przed pomnikiem łodzianie. - Kto dopuszcza się takich czynów?!

Policja będzie przeglądać materiały m.in. z miejskiego monitoringu. Być może dzięki nim uda się ustalić, kto zbezcześcił pomnik papieża przed łódzką bazyliką archikatedralną.

Tymczasem dziś, w niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci papieża odbędzie się marsz pamięci św. Jana Pawła II.

Marsz pamięci przejdzie ulicą Piotrkowską.