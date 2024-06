Przegląd prasy Łódź 24.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Łodzi

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

Już dziś, 23 czerwca, Park Poniatowskiego w Łodzi zamienia się w centrum vintage mody dzięki Lumpowicze Vintage Market! To wyjątkowe wydarzenie organizowane w klubokawiarni Willa przyciąga miłośników unikalnych ubrań, akcesoriów i gadżetów. Impreza potrwa jeszcze do godz. 20.00, więc nie przegapcie okazji, by zrobić nietuzinkowe zakupy i spędzić czas w klimatycznym otoczeniu parku. Wstęp wolny! W galerii zdjęć zobaczycie część rzeczy, które przygotowali wystawcy.