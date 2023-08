Sesja ślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Para pokazała zdjęcia

Sesja ślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"

Przypomnijmy, 64-latka z Radomska i 83-latek z Zabrza pobrali się w sobotę, 5 sierpnia, na Zamku Królewskim w Niepołomicach. To była wyjątkowa uroczystość, do której para długo się przygotowywała. Oboje chcieli, by uroczystość wypadła jak najlepiej. Para darzy Niepołomice dużym sentymentem, to tutaj na zamku świętowano 80 urodziny Gerarda, tutaj seniorzy się zaręczyli.