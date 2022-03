Rosyjski oligarcha: śmierć ludzi na Ukrainie to trudna do uzasadnienia tragedia. Kreml milczy

Władimir Lisin, szef potężnego rosyjskiego kombinatu stalowego, napisał w liście do pracowników, że śmierć ludzi na Ukrainie to trudna do uzasadnienia tragedia. Rosyjski miliarder wezwał do pokojowego, dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

Lisin ma nadzieję, że konflikt na Ukrainie zostanie wkrótce rozwiązany. "Pokojowe, dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu jest zawsze lepsze niż użycie sił” – napisał w liście cytowanym przez agencję informacyjną Reuters.

List został opublikowany w mediach społecznościowych przez jednego z pracowników. Rzecznik firmy potwierdził jego autentyczność. NLMK jest jedną z czterech największych stalowni w Rosji.

65-letni Lisin jest głównym udziałowcem i szefem Novolipetsk Steel. Jest też właścicielem przewoźnika kolejowego First Cargo oraz kilku firm żeglugowych. Magazyn Forbes umieścił go na 59. miejscu na ubiegłorocznej liście najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek jest wyceniany na 22,5 miliarda dolarów.