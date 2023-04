Jakim ministrem będzie Robert Telus? Co obiecuje polskim rolnikom? Poznajcie kulisy objęcia stanowiska i plany ZDJĘCIA

Nowy minister, jak większość polityków, ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Czy obawia się hejtu i presji?

- Jest to pewien problem, który i w Polsce poszedł za daleko, hejtu w Internecie jest bardzo dużo. Wiem, że dziś pewne telewizje, media jeździły po mojej wsi, chcąc zdobyć jakieś sensacje na mój temat. To jest sprawa, która się wiąże ze sprawowaniem takiej funkcji. Jedyną rzeczą, o którą poprosiłem moja rodzinę, i sam siebie próbuje uczyć, by po prostu nie czytali takich rzeczy, nie wchodzili w sprawy hejtu. Traci się tylko energię na złe rzeczy, a mam robić swoje, budować pozytywną rzecz, do której zostałem powołany i poproszony, by się nią zająć - mówi nowy minister. - Byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że to nie jest rzecz, która jest negatywną w tej całej pracy. Nie ma się wpływu na pewne mechanizmy, które działają w Internecie. Wiem, że niektórzy zajmują się tym nawet zawodowo, po to, by destabilizować. Jest to wpisane w moja pracę, nie jest to rzecz, która cieszy i jest miła - dodaje.