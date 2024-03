Rolnik szuka żony 2024. Nowi rolnicy i rolniczki czekają na listy. Poznaj uczestników! ZDJĘCIA

Rolnik szuka żony 2024. Oto rolnicy, którzy czekają na listy

31 marca w wielkanocnym odcinku specjalnym przedstawiono kandydatów do jedenastej edycji programu "Rolnik szuka żony" . To sześciu rolników i trzy rolniczki, którzy szukając swojej drugiej połowy postanowili poprosić o pomoc telewizję. W pilotażowym odcinku nowej edycji "Rolnika" pokazali oni swoje gospodarstwa, opowiedzieli w jakiej dziedzinie rolnictwa się specjalizują i czym zajmują się na co dzień. Zdradzili również, kogo szukają w programie, jakie cechy powinna mieć osoba, która ma szansę skraść ich serca oraz czego nie byliby w stanie zaakceptować u partnera.

Opis programu - Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy. Czy dzięki programowi poznają smak miłości? Czas pokaże. A my śledzimy to z kamerami.