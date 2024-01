Maciek z Radomska nowym uczestnikiem programu Farma. W show Polsatu zawalczy o 100 tys. złotych. ZDJĘCIA

Do uczestników kolejnej edycji programu "Farma" dołączył radomszczanin. 23-letni Maciej Rudzki jest studentem fizjoterapii i trenerem personalnym w Panaceum Fitness Club, a także fotomodelem. Pomaga innym osiągnąć swoje cele i marzenia związane ze zdrowiem i sportem. Jest empatyczny, ambitny i nietuzinkowy. Pozowanie do zdjęć to jego wielka pasja. Uwielbia przyciągać czyjąś uwagę. Konstruktywna krytyka motywuje go do ulepszania swojego charakteru. Żywiołowy, pozytywnie nastawiony do świata, ludzi i zwierząt.