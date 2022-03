Rekordzista z Łódzkiego otrzymał zwrot 800 tys. podatku. Już 43 proc. mieszkańców województwa złożyło PIT za zeszły rok. Kto się spieszy?

Ponad pół miliona zeznań podatkowych za ubiegły rok złożyli już mieszkańcy województwa łódzkiego. Spieszą się zwłaszcza ci, którym należy się zwrot nadpłaconego podatku. Rekordzista otrzymał z urzędu skarbowego ponad 800 tys. zł. To właściciel firmy z naszego regionu. Do tej pory do urzędów skarbowych w Łodzi i całym województwie dotarło ok. 43 proc. spodziewanych zeznań, zdecydowana większość - ok. 90 proc. - została złożona przez internet. Złożonych zeznań podatkowych przybywa z dnia na dzień, 9 marca urzędnicy informowali o tym, że w województwie łódzkim wpłynęło ich ok. 330 tys., a największy zwrot podatku wyniósł wówczas 106 tys. zł. Czytaj dalej

