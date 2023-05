Rada Miejska w Łodzi dała zgodę na otwarcie ośmiu nowych kasyn gry. Zobacz w których miejscach

ŁÓDŹ. BĘDZIE OSIEM NOWYCH KASYN GIER HAZARDOWYCH

Koncesji na otwarcie kasyna gier hazardowych udziela minister finansów. Nim to się jednak stanie, wnioskodawca musi pozyskać opinię dotyczącą lokalizacji, którą wydaje Rada Miejska. To też nie wszystko, ponieważ nim radni ocenią wniosek, zasięgają także opinii radnych osiedli, na których wnioskodawcy chcą otworzyć kasyna, opinię wnosi także Straż Miejska i Komenda Miejska Policji. W przypadku ośmiu ostatnich wniosków, które do Biura Rady Miejskiej wpłynęły w ciągu od marca do maja, żadna ze stron uwag nie miała.