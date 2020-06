Przebudowa ul. Mierzejowej w Łodzi jeszcze w tym roku. Zamiast starej kostki będzie asfalt, chodniki i udogodnienia dla niepełnosprawnych

-Umowa z wykonawcą została podpisana i przekazaliśmy teren budowy. Wykonawca po uzyskaniu zgody na tymczasową organizację ruchu rozpocznie przebudowę drogi, co powinno nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Przebudowa prawie kilometrowego odcinka, kosztować będzie 5,5 mln złotych – wyjaśnia Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Stara kamienna kostka przejdzie do lamusa. Na ul. Mierzejowej zostanie wyremontowana kompleksowo droga i chodniki. Usunięte zostaną architektoniczne bariery, dziś trudne do pokonania dla osób starszych. Ulica Mierzejowa jest bardzo ważną drogą dla mieszkańców Rudy. Jest zbiorczą ulicą rozprowadzającą ruch w osiedlowe ulice, prowadzi do ul. Pabianickiej i Rudzkiej, oraz zlokalizowany jest przy niej cmentarz.

Ze względu na zły stan nawierzchni i geometrię drogi, trudno o dobry dojazd do cmentarza, czy przejazd komunikacją miejską. Mieszkańcy muszą 15 minut iść od najbliższych przystanków. Droga obecnie jest z dużej łupanej kamiennej kostki, która po wielu latach jest bardzo nierówna. Chodniki są bardzo wąskie, a w niektórych miejscach pomiędzy jezdnią, a chodnikiem są duże różnice wysokości, co jest bardzo dużą barierą dla pieszych, a praktycznie nie do pokonania dla osób starszych, a w zupełności dla niepełnosprawnych i osób z wózkiem.