Prawie wiosenne morsowanie w Warcie na przywitanie 2023 roku ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Oj, ciężki nastał dla morsów czas, bo co to za morsowanie skoro temperatura powietrza wynosi 17 stopni, żeby na minusie, to rozumiemy, ale jest prawie wiosennie. Mimo to ponad 30 członków Sieradzkiego Klubu Morsa z powiatów sieradzkiego oraz zduńskowolskiego weszło w pierwszy dzień Nowego Roku do Warty w Sieradzu.