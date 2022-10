Praca w Łodzi. Straż ma wolne etaty. Jak dostać się do straży. Ile zarabia strażak?

Wymagania konieczne

Kandydaci ubiegający się na stanowisko starszego ratownika i młodszego ratownika specjalisty powinni posiadać obywatelstwo polskie, być osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w przypadku mężczyzn mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadać sprawność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.