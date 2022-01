Pożar w piwnicy na ul. Piotrkowskiej. Nad ranem ewakuowano kamienicę.

Doszło do zaprószenia ognia w piwnicy, czyli nieumyślnego wywołania pożaru. Przez ogień zaczęła topić się instalacja elektryczna. W piwnicy zapłonęły śmieci, m.in. opony i rożnego rodzaju folie. Incydent doprowadził do bardzo silnego zadymienia kamienicy. Ewakuowano cały budynek. Poszkodowanych było 11 osób, z czego 9 odmówiło przetransportowania do szpitala, a 2 osoby zostały przewiezione do Szpitala im. Barlickiego – ze względu na zatrucie dymem. Zniszczone zostały też drzwi do piwnicy oraz jednego z mieszkań, które strażacy otworzyli siłą. Wejście do piwnicy zostało zaplombowane przez policję.