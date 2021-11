Policjanci z Łodzi zatrzymali lekarza na Śląsku. Wystawiał trefne zlecenia. Dostał dozór policyjny

Stróże prawa do drzwi 50-latka zapukali we wtorek 23 listopada. Gospodarz był zaskoczony i nie stawiał oporu.

Wystawiał bez badania pacjentów

- Policjanci ustalili, że lekarz wystawiał zlecenia wydania wyrobów medycznych, m. in. wózków inwalidzkich, ortez, materacy i poduszek przeciwodleżynowych. Jednak przed wystawieniem takiego dokumentu nie przeprowadzał bezpośredniego badania stanu zdrowia pacjentów widniejących w dokumentach, nie odbył u nich wizyty lekarskiej ani też nie prowadził historii ich choroby. Poświadczał więc nieprawdę w dokumentach – zaznacza komisarz Aneta Sobieraj z zespołu prasowego KWP w Łodzi.

Lekarzowi grozi do 8 lat więzienia

Cały proceder miał trwać co najmniej od maja 2018 roku. Podczas przesłuchania prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut obejmujący 198 czynów. Lekarz nie przyznał się do winy. Śledczy zastosowali wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zatrzymanie paszportu połączone z zakazem opuszczania kraju oraz zakazali wystawianie zleceń na wyroby medyczne. Lekarzowi grozi do ośmiu lat więzienia.