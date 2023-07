Pogoda dała się łodzianom we znaki. W Łodzi opustoszały nawet plaże, łodzianie chętniej siedzieli w cieniu. ZDJĘCIA

Łodzianie chyba wzięli sobie do serca porady medyków lub po prostu sami zrozumieli, że w taki upał jak w sobotę i niedzielę lepiej zostać w domu niż plażować, bo na plażach w Łodzi było zdecydowanie mniej opalających się. Na miejskiej plaży na Stawach Jana ok. godziny 13 bez trudu można było znaleźć wolne miejsce na wbudowanych na brzegu leżakach, czy na piasku. Większość plażujących szukała cienia, więc tłoczno było pod drzewami, gdzie było zdecydowanie chłodniej i przyjemniej. Cieszyli się za to amatorzy kąpieli, bo woda w stawie była wyjątkowo ciepła i miała ponad dwadzieścia stopni. W czasie kąpieli łatwiej było znieść wysoka temperaturę powietrza, choć warto pamiętać, że wystawiona na działanie słońca głowa też może się przegrzać, w wodzie łatwiej też doznać poparzenia słonecznego.

Jeszcze mniej ludzi spotkaliśmy w niedzielę na plaży na gliniankach na Uroczysku Lublinek. Dwa niewielkie stawy z piaszczystą plażą to ulubione miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców Retkini, Smulska i Lublinka. W słoneczny dzień, gdy tylko temperatura pozwala to miejsce zmienia się w ul, czym przypomina najpopularniejsze plażę nad Bałtykiem. Całe rodziny i znajomi rozkładają koce, stawiają parawany i plażowe namioty. I choć plaża jest niestrzeżona chętnie zażywają kąpieli w wodzie. Tym razem jednak opalających się było niewielu. Większość odpoczywających na plaży szukała takiego miejsca, by być w zasięgu drzew i krzewów rzucających przyjazny cień. Z kąpieli korzystały głównie dzieci, ale rodzice pilnowali, by odpoczywały w cieniu i piły wodę.

W tak upalny dzień warto zachować rozsądek. Unikać przebywania w pełnym słońcu, pić dużo wody, używać kremów z filtrem oraz chronić wodę. Zadbajmy też o dzieci i zwierzęta.

