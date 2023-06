Piłkarka rodem z gminy Uniejów Ewa Pajor znalazła się w najlepszej 11 kobiecej Champions League FOTO

Tegoroczne rozgrywki Ligi Mistrzyń – jak z dumą podkreśla Urząd Miasta w Uniejowie - były dla Ewy Pajor wyjątkowe. Polka w 11 meczach strzeliła 9 goli i zaliczyła 3 skuteczne asysty, czym wywalczyła sobie tytuł królowej strzelczyń sezonu 2022/2023 najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Europie. A wisienką na torcie stał się wybór przez Europejską Federację Piłkarską do najlepszej „11” tego sezonu.

- To wielki zaszczyt i wyróżnienie, na które Ewa zapracowała swoją znakomitą i przede wszystkim skuteczną grą. Serdecznie gratulujemy! - podkreśla uniejowski magistrat.

Ewa Pajor z VfL Wolfsburg wystąpiła w finale UEFA Women’s Champions League. Jej drużyna uległa w decydującym starciu Barcelonie, ale Polka może zaliczyć występ do udanych. Miała udział przy obu golach dla swojej drużyny – zdobyła bramkę oraz zaliczyła asystę. Do tego z trybun mogła liczyć na doping kibiców z Uniejowskiej Akademii Futbolu. Pierwszy trener Ewy, Piotr Kozłowski, wraz z grupą jej fanów pojechali bowiem do holenderskiego Eindhoven, aby wspierać jedną z patronek UAF z trybun stadionu. Dla Ewy Pajor był to czwarty w karierze finał Ligi Mistrzyń.