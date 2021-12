Pies w oknie życia! W Łodzi ktoś przywiązał małego psa do okna życia, w którym można zostawić dziecko Agnieszka Jedlińska

Niespełna rok ma pies, którego ktoś przywiązał dziś (czwartek 23 grudnia) do okna życia przy ulicy Obywatelskiej 60 w Łodzi. Po czworonoga przyjechał Animal Patrol straży miejskiej i odwiózł go do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej. Pies dostał na imię Ucholek i po zbadaniu przez weterynarza trafił do schroniskowego hotelu na kwarantannę. Będzie go można adoptować po 6 stycznia.