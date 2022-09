Pierwszy dzień szkoły - zobacz galerię zdjęć ze Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi

Uczniowie wrócili do szkoły

Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili 1 września do szkół. Najbardziej dzień rozpoczęcia nowego roku przyżywały pierwszaki.

Najmłodszych dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg szkoły w Łódzkiem jest 23,5 tysiąca, w tym w samej Łodzi – ok. 5 tysięcy. W miejskich podstawówkach będzie się uczyło w tym roku ponad 39,4 tysiące uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych – ponad 24,3 tysiące. Wyjątkowo dużo w tym roku będzie ich w klasach pierwszych – bo przyjęły półtora rocznika nastolatków - 8090 uczniów (to cały rocznik uczniów, którzy poszli do szkoły jako siedmiolatki i połowa, która poszła w wieku sześciu lat, jak zakładała ówczesna reforma systemu edukacji).

W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej dyrektor Adam Szadkowski witał uczniów w grupach:

klasy I przyszły o godz. 9., II-III – godz. 10., IV-VI – godz. 10.30, a VII-VIII o godz. 11.

Po powitaniu każda klasa miała spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

Podobnie było w innych szkołach.

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem łódzkiego kuratora oświaty Waldemara Flejszera i wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego odbyła się w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach (gm. Wola Krzysztoporska). Natomiast uroczystość miejska z udziałem władz dopiero będzie - w poniedziałek, 5 września w Szkole Podstawowej nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.