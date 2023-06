Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2023 trwa w Uniejowie. Wyjątkowy turniej dla młodego pokolenia piłkarek ZDJĘCIA

Ewa Pajor przytakuje, że uniejowski turniej ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Bo z jednej strony oznacza wsparcie młodego pokolenia piłkarek i szukanie swoich następczyń, a z drugiej powrót w rodzinne strony. - Chcemy promować kobiecą piłkę nożną w Polsce i sprawić, by się dalej rozwijała w naszym kraju. Myślę, że takie turnieje to dla dziewczynek coś fajnego, bo mi samej sprawiało to wiele radości, gdy w nich uczestniczyłam. No a ten dodatkowy wymiar też jest dla mnie ważny. Jestem praktycznie w domu - w Uniejowie, mieszkam stąd zaledwie 10 minut jazdy samochodem. To moje rodzinne miasteczko, więc jest to dla mnie wyjątkowe wydarzenie – zapewniała Ewa Pajor, która ze szczególną uwagą oglądała mecz młodych piłkarek Medyka Konin z VfL Wolbsburg, czyli jej byłej drużyny z obecną, z którą świętuje sukcesy na światowym poziomie. - Bardzo się cieszę, że takie spotkanie może się tu odbywać.