Otwarcie stadionu ŁKS. Według spikera na trybunach zasiadł komplet kibiców (bez 25 osób). Zdjęcia i filmy ewidentnie temu jednak przeczą

Tylko na tym screenie z telewizyjnej transmisji widać blisko 500 pustych krzesełek. Oficjalna frekwencja podana przez spikera na otwarciu nowego stadionu ŁKS wynosiła rzekomo 18 008 kibiców. To by oznaczało, że do kompletu publiczności zabrakło 25 osób - pojemność obiektu to 18 033 miejsca. Obserwując jednak zdjęcia z wczorajszego meczu trudno nie odnieść wrażenia, że coś się z tą frekwencją nie zgadza. Ewidentnie została mocno zawyżona. Fotografie i filmy nie kłamią. Gołym okiem widać całe rzędy pustych krzesełek w kilku sektorach. ZDJĘCIA na kolejnych slajdach >>>

screen/facebook/twitter