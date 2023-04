Orientarium w Łodzi. Łódzkie zoo ma nowych lokatorów. Zamieszkały w nim azjatyckie żółwie. Zobaczcie zdjęcia

Orientarium w Łodzi. Gady olbrzymy z Azji zamieszkały w zoo

Żółwie te potrzebują nieco zacienionego miejsca. A właśnie w pobliżu słoni panują idealne wręcz warunki – mówi Adam Danielak, kierownik jednej z sekcji hodowlanych. - Na wybiegu płynie strumyk, bo właśnie w pobliżu leśnych cieków gady te żerują. Jedzą leśne owoce, pędy bambusa i… grzyby. W naszym ogrodzie żółwie chętnie podjadają opieńki i pieczarki. Żółwie, które będą sąsiadami słoni, są jeszcze młode. Mają zaledwie dwa, trzy lata. Kiedy dorosną, mogą osiągnąć wagę nawet do 35 kilogramów i długość pancerza do 70 centymetrów - dodaje Adam Danielak .

Orientarium w Łodzi. Łódzkie zoo będzie niańczyć żółwie błotne

Orientarium ZOO Łódź przystąpiło do programu, który ma na celu przywrócenie naturze innego gatunku tych gadów - żółwia błotnego. Występuje on w Polsce, ale jest całkowicie wymarły w województwie łódzkim.

- Dzięki współpracy Uniwersytetu Łódzkiego, Poleskiego Parku Narodowego i zoo żółwie błotne znowu pojawią się w podłódzkich lasach. Ale to program wieloletni - wyjaśnia Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji łódzkiego zoo. - W pierwszym etapie skupimy się na monitorowaniu siedlisk. W kolejnych latach do naszego ogrodu będą sprowadzane świeżo wyklute żółwie. U nas spędzą najtrudniejszy, pierwszy rok swojego życia. W tym okresie są bowiem najbardziej narażone na atak drapieżników. A gdy podrosną trafią do swoich nowych siedlisk - na tereny bagniste, leśne, tam gdzie są rozlewiska.

