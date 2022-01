Od 1 lutego znika linia Z46, a pracownicy nie będą mieli czym dojechać na poranną zmianę. Zostawcie nam nocne kursy!

Od 1 lutego zlikwidowana zostanie linia Z46, która przez ostatnie cztery lata zastępowała tramwaj 46 na trasie do Ozorkowa. Zamiast niej pojedzie zgierska linia 10 która będzie kursować z dworca PKP Zgierz do Ozorkowa co około 40 minut.

Pasażerowie alarmują, że w związku z tym nie będą mieli jak dojechać do pracy na poranne godziny, bo pierwszy autobus odjedzie z Ozorkowa po godz. 5 rano, zostaną też zlikwidowane kursy nocne, którymi wiele osób wracało po wieczornej zmianie do Zgierza i Ozorkowa, w tym także pracownicy MPK.

– Czy mamy zrezygnować z pracy czy jechać dzień wcześniej i spać na przystanku żeby dojechać na godzinę 3 czy 4 do Łodzi? – pyta pan Dawid. – Z nocnych połączeń Z 46 korzystało ponad 40 osób. Prosimy o zachowanie tych kursów, bo są nam bardzo potrzebne.