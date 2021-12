O hejcie z Miss Polonia Województwa Łódzkiego Julią Barygą, policją i uczniami SP 26

O hejcie z Miss Polonia Województwa Łódzkiego Julią Barygą

- Postanowiłam podjąć różnorodne działania społeczne skupiające się na tematyce hejtu – zapowiedziała Julia, rozpoczynając cykl spotkań pn. „HEJ, Tu powiedz STOP”. - Wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzimy warsztaty, które mają zapobiegać nieodpowiednim zachowaniom w szkole czy internecie.

W pierwszych zajęciach wzięli udział czwartoklasiści.

- Zależało nam, aby uświadomić dzieciom, czym jest hejt, kim jest hejter, osoba hejtowana oraz kim jest niemy świadek – mówi mł. asp. Jadwiga Czyż, z KMP w Łodzi. - Podkreślaliśmy, jak ważna jest rola takiego świadka. Staraliśmy się wyczulić je, by wiedziały, że taka postawa nie jest właściwa i że zawsze mogą zwrócić się po pomoc do osób, do których mają zaufanie – np. rodziców,dziadków, nauczycieli, policjantów. Julia – jako miss – także doświadczyła hejtu. Wspominała, że po ogłoszeniu wyników konkursu i swoim zwycięstwie, odebrała mnóstwo pozytywnych komentarzy i gratulacji, ale spotkały ją także te negatywne, obraźliwe, pełne nienawiści. Ona wtedy dostała wsparcie od swoich najbliższych – rodziców i siostry.