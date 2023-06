Nowe atrakcje na wakacje w Aquaparku "Fala"! Zakończyły się kolejne inwestycje. Jakie nowości czekają na gości?

Nowe atrakcje w Aquaparku "Fala" w Łodzi

Największą nową atrakcją jest prawdopodobnie Ścieżka Kneippa, która powstała obok wewnętrznego basenu treningowego. Ścieżka składa się z 6 płytkich niecek o temperaturze wody od +8 st. C do +42 st. C. Długość każdej niecki na ścieżce wynosi około 4 m, a głębokość ok. 20 cm.

Każda z niecek będzie mieć inną strukturę podłoża. Będą stanowiły ją duże otoczaki oraz żwir o średniej granulacji i o frakcji drobnej (bardziej ostrej). Zamontowane będą również listwy ledowe, których barwa będzie się zmieniała tak, aby odpowiadać temperaturze wody. Im bardziej czerwone będzie oświetlenie, tym woda będzie cieplejsza, natomiast im chłodniejsza woda, tym bardziej ciemnoniebieski (granatowy) kolor będzie miało oświetlenie.