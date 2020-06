Nielegalny tytoń na Górnej w Łodzi. Młoda kobieta miała go ponad 20 kg

We wtorek, 9 czerwca, kryminalni z VIII komisariatu pojechali na ul. Kołową, aby zweryfikować informacje dotyczące przestępstw akcyzowych. Zapukali do drzwi pod wytypowanym adresem. Otworzyła im zaskoczona 27-latka. Przeszukanie domu oraz pomieszczenia gospodarczego potwierdziło podejrzenia - funkjonariusze znaleźli i skonfiskowali ponad 20 kilogramów tzw. krajanki tytoniowej oraz 190 woreczków foliowych z papierosami (po 20 szt.). Kobieta przyznała się, że cały ten towar należy do niej. Została zatrzymana.

Za przestępstwo karno-skarbowe 27-latce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.