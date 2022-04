Nie żyje Mirosław Wróblewski, były prezes ŁZPN i ŁKS Łódź

Mirosław Wróblewski pełnił obowiązki prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej (do 2004 roku), wiceprezesa ŁKS, a potem został prezesem Stowarzyszenia ŁKS, ówczesnego spadkobiercy wielosekcyjnego klubu, które zarządzało wówczas kilkoma sekcjami sportowymi.

– ŁKS to nie jest jeden z wielu klubów. To najstarszy i najbardziej zasłużony klub w Łodzi. To klub, którego zawodnicy, trenerzy i działacze wpłynęli na charakter miasta – mówił w 2009 roku, kiedy zastąpił na stanowisku prezesa Stowarzyszenia ŁKS Romana Stępnia. Funkcję prezesa Łódzkiego Klubu Sportowego pełnił do 2013 roku. W grudniu 2019 roku przekazał szefowi ŁKS-u Tomaszowi Salskiemu historyczny sztandar ŁKS.