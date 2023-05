Napad rabunkowy w Rawie Mazowieckiej. Uzbrojony w nóż sprawca zrabował pieniądze. Wkrótce stanie przed sądem w Łodzi

NAPAD W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Napad na sklep: wyjął nóż i ruszył po pieniądze

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej ustalili, że tego dnia po godz. 16 w sklepie przebywały dwie sprzedawczynie: jedna pracowała od rana, a druga przyjechała, aby ją zmienić. Kobiety właśnie przeliczały utarg, gdy do sklepu wtargnął Jakub K. Miał na sobie szarą kurtkę, różową bluzę pod spodem, ciemne spodnie i białe trampki. Jednak tym, co najbardziej zaskakiwało, były białe bokserki, które naciągnął na twarz, tak aby nikt go nie rozpoznał.

Napad na sklep: nie mógł opłacić kwatery

Ruszyło śledztwo. Podczas przesłuchania Jakub K. przyznał się do winy. Wyjaśnił, że dlatego napadł na sklep, ponieważ nie miał pracy, był w ciężkiej sytuacji finansowej i nie miał za co opłacić wynajmowanej kwatery. Wrócił do niej po napadzie, przebrał się i poszedł na piwo. Za zrabowane pieniądze opłacił kwaterę, zaś resztę wydał na żywność. Na koniec przyznał, że żałuje tego, co zrobił.