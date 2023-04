Na Piotrkowskiej w Łodzi rozpoczął się sezon ogródkowy. Latem na deptaku ma ich być prawie sto ZDJĘCIA, FILM

Ogródki na Piotrkowskiej już się pojawiły. Zaczął się ulubiony sezon łodzian

Na ulicy Piotrkowskiej rozpoczyna się sezon ogródkowy. Pierwsze stoliki, krzesełka i leżaki pojawiły się już pod koniec marca. Jednym z pierwszych był Starbucks przy trasie WZ, którego skierowany na południe ogródek ma przez większość dnia dostęp do słońca. Ale także na samej Piotrkowskiej już stoją stoliki. Choć w kwietniu nie zawsze jest ciepło, do konsumpcji na świeżym powietrzu zapraszają m.in. browar Bierhalle czy restauracja Foodsy Taste and Chill

Roksana Chrzan, kelnerka z Foodsy podkreśla, że ogródek przed lokalem jest jeszcze urządzany, ale pierwsi chętni już są.