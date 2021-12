Morsom z Łodzi zimna woda w Arturówku nie szkodzi. ZDJĘCIA

Patryk Kowalski w tym roku zaczął swój piąty sezon morsowania. Jest też liderem grupy jaką stworzył na facebooku „Morsy w Łodzi”, w której jest 2500 członków. To ci, którzy już morsują oraz tacy, którzy chcieliby, bo ten sposób rekreacji bardzo im się podoba, ale boją się zimnej wody.

- Nie dzielimy grupy na klubowiczów i osoby niezrzeszone więc trudno sprecyzować liczbę faktycznie aktywnych osób. Szczególnie, że zmienia się ona każdego miesiąca. Ludzie robią sobie przerwy, zmieniają morsowisko i jest wielu nowicjuszy. Tak naprawdę to większość osób, które z nami zaczynają, relacjonują swoje pierwsze wejście słowami „nie było tak źle”, „myślałem (myślałam) że będzie gorzej”. To właśnie ten strach przed zimnem, dyskomfortem, bólem blokuje ludzi. A jest to kompletnie niepotrzebne. Wszyscy wiemy, że to nie temperatura wody jest problemem, a duża różnica między jej temperaturą, a temperaturą powietrza – tłumaczy Patryk Kowalski.