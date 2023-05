Miss Polski 2023. O tytuł najpiękniejszej powalczą dwie reprezentantki Łódzkiego. Zobaczcie wszystkie finalistki [ZDJĘCIA]

Milena Terka ma 22 lata. Urodziła się i wychowała w Sieradzu. Jej znak zodiaku to Ryby. Jest studentką drugiego roku budownictwa na Politechnice Łódzkiej, absolwentką I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Kocha sport, a w szczególności piłkę nożną.

- Przez blisko 10 lat reprezentowałam kluby piłkarskie takie jak ULKS MOSIR Sieradz, Pogoń Zduńską Wola z mniejszymi i większymi sukcesami. Posiadam piłkarską licencję trenerską UEFA Grassroots C, dzięki czemu mogę trenować dzieci do 12 roku życia oraz drużyny seniorów z niższych poziomów rozgrywkowych w Polsce. W przyszłości chciałabym osiągnąć najwyższą możliwą licencję - UEFA PRO i poprowadzić samodzielnie drużynę piłkarską. Każdą wolną chwilę spędzam aktywnie. Fascynuje mnie również wszystko, co związane z modą oraz sceną. Jestem mistrzem planowania i organizacji spotkań. Uważam, że świetnie potrafię robić niespodzianki tak by wszystko było dopięte na ostatni guzik; robiąc zakupy, dekorować sale/pomieszczenia, prowadzić uroczystości. Sprawia mi to niezmierną satysfakcję widząc zadowolenie i szczęście moich bliskich - mówi Milena Terka, finalistka Miss Polski 2023, która już w lipcu powalczy o koronę najpiękniejszej Polki.