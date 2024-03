Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek

Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2024. Finałowa gala już 24 marca. Oto kandydatki

W części artystycznej wystąpią tancerze AHE w Łodzi, artyści z Gminy Stryków, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Jan Górka - zwycięzca ostatniej edycji The Voice Of Poland. Galę poprowadzi Miss Polonia 2022 - Krystyna Sokołowska.

Jedna z tych pięknych 18 dziewcząt zdobędzie koronę najpiękniejszej regionu łódzkiego! Zobaczcie oficjalne zdjęcie kandydatek do korony, które prezentują się w wiosennej kolekcji garniturów projektu Teresy Kopias. Za makijaże kandydatek odpowiada Anagra, a autorem zdjęć jest Artur Rusek. Wielki finał odbędzie się już w niedzielę, 24 marca o godzinie 18:00 w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bilety na wydarzenie dostępne są na eventim.pl

1. Natalia Kmieć

2. Wiktoria Szałowska

3. Julia Kubiak

4. Paulina Stawicka

5. Kinga Ryś

6. Klaudia Drynkowska

7. Julia Szymorek

8. Aleksandra Bzdurska

9. Katarzyna Wirecka

10. Aleksandra Podlaszewska

11. Natalia Imiołek

12. Agnieszka Włodarczyk

13. Sara Kupś

14. Paulina Zacharska

15. Aleksandra Bruchajzer

16. Roksana Rózga

17. Klaudia Jóźwiak

18. Elwira Kunka

Ruszyło także głosowanie na Miss Publiczności 2024. Aby wesprzeć swoją faworytkę wyślij sms o treści IGOART.X (X = numer wybranej kandydatki od 1 do 18) na numer 7248 (koszt 2,46zł z VAT za sms) ‼ Głosowanie trwa do 24 marca 2024r. do godz. 19.30.