Mieszkania na sprzedaż w Łodzi. Nowa inwestycja w sąsiedztwie parku i rzeki. Kończą się prace budowlane w inwestycji Sokołówka IV.

Osiedle Sokołówka IV. Budowa potrwa dwa lata

Osiedle Sokołówka IV znajduje się w sąsiedztwie Sokołówka Apartamenty I, II, III oraz Apartamenty Marina. W ramach inwestycji Sokołówka IV powstał jeden budynek składający się z dwóch części: jedna 8-piętrowa i druga 5-piętrowa połączonych garażem wielostanowiskowym w parterze. Budowa osiedla rozpoczęła się na początku 2021. Zakończenie budowy zaplanowano na II kwartał 2023 roku.

Budynek spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Mieszkania są funkcjonalne, przestronne i jasne. Do każdego z nich przynależy loggia lub taras. Zaprojektowano miejsca parkingowe w garażu wielostanowiskowym, miejsca postojowe zewnętrzne oraz kilka pomieszczeń garażowych.

63 mieszkania z loggiami

W inwestycji znajduje się 9 kondygnacji naziemnych (6 w części A, 9 w części B). W obu częściach znajdują się 63 mieszkania o metrażach od 50 do 126 m2 (2-, 3-, 4- i 5-pokojowe). Przynależą do nich loggie o metrażach od 3,8 do 8,6 m2.

Na najwyższych piętrach znajdują się penthouse'y z tarasami o powierzchni od 19 do 99 m2.

Miejsca parkingowe znajdują się w garażu wielostanowiskowym na parterze i na zewnątrz. Jest również kilka pomieszczeń garażowych na parterze.