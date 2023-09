Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski. To były trener ŁKS i Widzewa

Michał Probierz w przeszłości trener między innymi ŁKS i Widzewa ma 50 lat i do wczoraj prowadził reprezentację do lat 21 z którą udanie rozpoczął eliminacje do młodzieżowego Euro. Pokonał u siebie Kosowo (3:0) oraz na wyjeździe Estonię (1:0).

Głównym celem stawianym przed Probierzem jest awans na Euro 2024 w Niemczech. W przeszłości trener jeszcze raz współpracował z Kuleszą - tyle że w klubie. Było tak w Jagiellonii Białystok.

Jako nowy selekcjoner Probierz zadebiutuje 12 października wyjazdowym meczem el. Euro 2024 z Wyspami Owczymi. We wrześniu Polska wygrała z nimi 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego na PGE Narodowym w Warszawie.