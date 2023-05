Marsz Równości przeszedł ulicami Łodzi. Wzięło w nim udział kilkaset osób ZDJĘCIA Lila Sayed

Trzy samochody prowadziły uczestników sobotniego Marszu Równości ulicami Łodzi. Na manifest wolności przekonań, orientacji seksualnej i równości we wszystkich jej możliwych aspektach przyszło kilkaset osób. Kolorowy pochód wystartował z pl. Dąbrowskiego, następnie szedł ul. Narutowicza do ul. Piotrkowskiej. Powrót do punktu wyjścia zaplanowano ul. Tuwima.